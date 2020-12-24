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Спасатели опубликовали кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
21:29, 24 Декабря 2020
фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК
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В Костомукше при лобовом столкновении автомобилей погибли два водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 24 декабря, в 15.50 в Костомукше, на 184 км автодороги А-137 – "Тикша - Ледмозеро- Костомукша - государственная граница с Финляндской Республикой", произошло лобовое столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" и автомобиля Ford Fusion.

В ДТП погибли водители – 49-летний житель Сегежи и 64-летний житель Костомукши. От полученных травм мужчины скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото опубликованы в паблике спасателей-пожарных Костомукши.

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