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Спасатели помогли пенсионеру, которому стало плохо на острове в Карелии

Новости. Происшествия
08:30, 30 Апреля 2020
фото: © pxhere
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Инцидент произошел 26 апреля в Кондопожском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Специалисты из медвежьегорского спасательного отряда доставили на берег 72-летнего мужчину. 

Пенсионеру, находившемся на острове озера Лижмозеро, стало плохо – в него поднялось артериальное давление.

Трое спасателей с помощью лодки ПВХ доставили мужчину на берег и передали врачам Скорой помощи для дальнейшего обследования.

Ранее пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове Большой Клименецкий.

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