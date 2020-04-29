Спасатели помогли пенсионеру, которому стало плохо на острове в Карелии

Инцидент произошел 26 апреля в Кондопожском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Специалисты из медвежьегорского спасательного отряда доставили на берег 72-летнего мужчину.



Пенсионеру, находившемся на острове озера Лижмозеро, стало плохо – в него поднялось артериальное давление.



Трое спасателей с помощью лодки ПВХ доставили мужчину на берег и передали врачам Скорой помощи для дальнейшего обследования.

Ранее пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове Большой Клименецкий.