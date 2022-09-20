Спасатели предупредили о стихии, надвигающейся на Карелию

Сильный ветер и дожди обрушатся на республику.
В МЧС Карелии предупреждают о сильном ветре и сильных дождях, которые завтра обрушатся главным образом на север региона.
По данным карельского Гидрометцентра, 6 октября, с первой половины дня ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 15-18 м/с.
Кроме того, на севере возможны сильные дожди.
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