Спасатели предупреждают о сильном снегопаде в Карелии

Сильный снег выпадет ночью и утром в южных районах республики, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и утром 6 февраля по южным районам республики ожидается сильный снег.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101".

Действует телефон доверия МЧС Карелии 8(8142)79-99-99.