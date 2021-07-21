Спасатели просят жителей Карелии не разжигать костры во время режима ЧС

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев обратился к жителям Карелии с просьбой отказаться от разведения костров из-за ситуации с распространением лесных пожаров.

Сергей Шугаев заявил, что в связи с введением режима ЧС запрещается разведение костров и использование мангалов; сжигание травы и мусора, в том числе на территории дачных участков, а также посещение лесов. Об этом Шугаев сообщил в соцсети.

Он пояснил, что режим ЧС, необходимый для борьбы с лесными пожарами, будет действовать до 1 августа.

«Призываем всех жителей и гостей Карелии следовать изложенным предписаниям и соблюдать общие правила пожарной безопасности. Надеемся на вашу сознательность и ответственность», — заключил Сергей Шугаев.

Напомним, в Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров.