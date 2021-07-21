В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации

Артур Парфенчиков подписал указ о введении режима ЧС на всей территории Карелии.

Глава Карелии напомнил, что с 14 июля на территории республики введен режим повышенной готовности, в рамках которого были мобилизованы все силы и средства, а также привлечена помощь федерального центра и соседних регионов.

В итоге, удалось предотвратить пожары в населенных пунктах: не сгорело ни одного жилого дома, не пострадало имущество граждан и предприятий.

Однако сейчас возникла необходимость в привлечении дополнительной техники и средств. Поэтому принято решение, в дополнение ко всем принятым ранее мерам ввести режим ЧС на всей территории Карелии.

«Режим ЧС позволит нам оперативно привлекать и распределять дополнительные финансовые средства федерального бюджета. Заявка от Карелии на дополнительное финансирование уже направлена. Средства пойдут на приобретение радиостанций, оплату авиамониторинга, приобретение техники, а также финансирование дополнительно привлеченных подразделений», — отметил Артур Парфенчиков.

Режим ЧС введен с 20 июля и продлится до 31 июля включительно.

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