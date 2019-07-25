Спасатели сняли со скалы в Крыму карельского туриста с ребенком

В районе Алушты мужчина с 12-летней дочкой застрял на скале, потребовалась помощь спасателей.

В районе Алушты спасатели эвакуировали со скального обрыва на горе Аю-Даг туристов из Карелии - мужчину и его 12-летнюю дочь, пишет "Российская газета".

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, оперативному дежурному "Крым-СПАС" поступила информация о том, что на горе Аю-Даг туристы сбились с тропы и оказались на труднопроходимом осыпном склоне на краю скального обрыва. Продолжить путь они не могут, им нужна помощь спасателей.

К месту происшествия была отправлена дежурная смена. Спасатели поднялись к пострадавшим с помощью альпинистского снаряжения и эвакуировали туристов. Поисково-спасательная операция длилась около трех часов.