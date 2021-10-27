Спасатели сообщили подробности пожара в машине на парковке «Магнита» в Петрозаводске

В МЧС по Карелии рассказали, что произошло на парковке гипермаркета «Магнит», где загорелся автомобиль.

Пожар на парковке гипермаркета «Магнит» на улице Ровио в Петрозаводске произошел вечером 26 октября.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, у находящегося там автомобиля загорелся моторный отсек на площади двух квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь.

Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Посетителей гипермаркета не пришлось эвакуировать. Задымления в «Магните» также не было, рассказали в МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.