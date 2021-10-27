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Спасатели сообщили подробности пожара в машине на парковке «Магнита» в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:15, 27 Октября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот

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В МЧС по Карелии рассказали, что произошло на парковке гипермаркета «Магнит», где загорелся автомобиль.

Пожар на парковке гипермаркета «Магнит» на улице Ровио в Петрозаводске произошел вечером 26 октября.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, у находящегося там автомобиля загорелся моторный отсек на площади двух квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь.

Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Посетителей гипермаркета не пришлось эвакуировать. Задымления в «Магните» также не было, рассказали в МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.

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Комментарии

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2021-10-27 09:43:08
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