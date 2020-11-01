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Спасатели в Карелии достали телку, провалившуюся в колодец (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:37, 02 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Необычную спасательную операцию провели спасатели Пудожа, сообщили в Госкомитете по охране жизнедеятельности.

Так, 27 октября в 15.04 на центральный пункт пожарной связи Пудожского пожарно-спасательного гарнизона поступил необычный вызов. Дежурный караул ПЧ №50 Пудожа привлекался к проведению аварийно-спасательных работ по извлечению крупного рогатого скота.

Во дворе дома в колодец провалилась годовалая телка.
К месту происшествия прибыли два пожарных расчета городской части и приступили к проведению спасательной операции.

В ходе работ по спасению коровы пожарным пришлось откачивать воду из колодца, мастерить сходни, делать подкоп и проводить другие вспомогательные работы.

Необычная спасательная операция увенчалась успехом. Через час корова была извлечена из колодца.

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