Спасатели в Петрозаводске вызволили с балкона женщину

На Древлянке женщина закрылась на балконе и взывала о помощи, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в 13.03 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок от прохожего, который сообщил, что в многоэтажке на улице Древлянка, 13 женщина закрылась на балконе и не может выбраться.

Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали балконную пленницу с помощью трехколенной лестницы.

Медицинская помощь женщине не потребовалась.

С какого этажа проходила эвакуация, в пресс-службе МЧС сказать не смогли.