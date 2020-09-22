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Спасателям Карелии пришлось всю ночь танцевать у костра с застрявшими на острове рыбаками

Новости. Происшествия
13:04, 23 Сентября 2020
фото: © издание "Новости Костомукши"
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Спасатели пришли на помощь к двум рыбакам из Костомукши, застрявшим на острове из-за шторма.

Как сообщает издание "Новости Костомукши" 22–23 сентября специалисты госинспекции по маломерным судам проводили поисково-спасательную операцию на озере Нюк на границе трёх районов: Муезерского, Калевальского и города Костомукши.

Вечером 21-го числа два рыбака из Костомукши, неправильно оценив погодные условия, оказались на небольшом острове без связи и возможности передвигаться. Лодочный мотор сломался, а телефоны и припасы мужчины оставили в избушке. На озере начался шторм…

Благо, в избе на острове Папинсари остался третий товарищ, который сначала ждал рыбаков и пытался искать их своими силами, но потом, поняв, что те оказались в беде, сообщил об этом друзьям и на пульт ПСЧ-6 Костомукши.

На озере штормило. Оценив обстановку, старший госинспектор костомукшского участка ГИМС предложил направиться к месту поиска экипажу патрульного судна ГИМС из посёлка Муезерский. Руководитель участка Алексей Новик, не мешкая, принял решение выехать на остров. Прибыв в рыбацкую избу, инспекторы скоординировали свои действия с третьим рыбаком.

Через некоторое время они обнаружили потерявшихся костомукшан на маленьком островке и, несмотря на сильное волнение, пошли к ним на помощь. Вернуться на остров с тёплой избушкой было нереально, поэтому специалисты ГИМС остались с рыбаками на маленьком безымянном островке в ожидании улучшения погоды. Ночь с 22 на 23 сентября они провели вместе, "танцуя у костра", и только утром 23-го, когда ветер стих, смогли выехать к месту базирования.

Участок ГИМС Костомукши обращает внимание всех рыбаков и отдыхающих на необходимость чёткого соблюдения правил пользования маломерными судами.

Также специалисты ГИМС обращают внимание граждан, что неоказание помощи людям, терпящим бедствие, является уголовно наказуемым деянием (ст. 270 УК РФ).

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