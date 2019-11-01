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Новости. Культура
10:10, 01 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Спектакли Музыкального и Национального театров Карелии номинированы на "Золотую маску"

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Мюзикл "Бременские музыканты" Олега Липовецкого и музыкальный спектакль "Калевала. Эпизоды" Олега Николаенко вошли в список претендентов на национальную театральную премию.

Накануне в Москве были названы номинанты 26-й "Золотой маски". Мюзикл Музыкального театра Карелии "Бременские музыканты" представлен в номинации "Оперетта/мюзикл". За звание лауреатов поборются сам спектакль как лучший спектакль, Олег Липовецкий как лучший режиссер и актриса Дарья Батова (Принцесса) за лучшую женскую роль.

Музыкальный спектакль, созданный по мотивам карело-финского эпоса "Калевала" (Элиаса Леннрота) и эпических народных карельских песен "Калевала. Эпизоды" Национального театра Карелии представлен в номинации "Конкурс" Эксперимент".

Кроме того, солистка Музыкального театра Эльвина Муллина выдвинута на высшую театральную премию России "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение партии Царицы ночи (как приглашенная солистка) в спектакле "Волшебная флейта" в театре "Геликон-опера" (Москва). А балетный спектакль Кирилла Симонова "Чайка. Искусство любить" вошел в LONG LIST национальной театральной премии.

Всего в в конкурсе принимают участие 79 спектаклей 62-х театров из 21 города. Эксперты драматического театра и театра кукол просмотрели в театрах и на видео 722 спектакля из 215 городов. Эксперты музыкального театра оценили 386 спектаклей из 75 городов.

"С результатом труда экспертов можно будет ознакомиться на фестивале "Золотая маска", а с итоговым выбором жюри - на церемонии вручения премии 15 апреля 2020 года в концертном зале "Зарядье". Премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" по традиции будут вручать в День театра 27 марта в Большом театре, а имена первых почетных лауреатов объявят в декабре", - сообщает "РГ".

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