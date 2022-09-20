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Специалист дала советы, как справиться с тревогой из-за плохих новостей

Новости. Общество
00:10, 27 Сентября 2022
фото: © Photographee.eu / shutterstock

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Психолог Ковалевская: справиться с тревогой помогут дыхательные техники и битье подушки.

Справиться с тревогой помогут дыхательные техники, дневник мыслей и битье подушки, рассказала семейный психолог Кристина Ковалевская. Способы пережить стресс из-за плохих новостей она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ковалевской, если человек находится в стрессовой ситуации и испытывает повышенную тревогу, в том числе за близких, ему важно сохранять привычный образ жизни: сон, регулярное питание, легкая физическая нагрузка хотя бы в виде прогулок, общение с близкими. «Важно отметить, что курение и алкоголь, к которым многие прибегают в ситуации стресса, не способствуют улучшению состояния, а, напротив, усугубляют его. Поэтому в такое время лучше сосредоточиться на полезных привычках», — порекомендовала она.

Ковалевская отметила, что помочь в стрессовой ситуации может осознание того, что происходит: «Полезно задавать себе вопросы: что я сейчас чувствую? О чем подумал (а) в момент, когда возникла тревога? Какие беспокойные мысли постоянно прокручиваю в голове? Для этого можно вести дневник мыслей и эмоций. Зачастую именно негативные мысли способствуют неприятным эмоциональным и поведенческим проявлениям, поэтому выписать их и взглянуть со стороны, подвергнув критической оценке, бывает очень полезно».

Снизить тревогу, продолжила она, помогают различные техники диафрагмального дыхания. «Это один из самых быстрых и эффективных способов снизить тревогу в моменте. Также, как и выпить стакан воды мелкими глотками», — подсказала психолог.

Если уровень тревоги не позволяет заниматься повседневными задачами, добавила специалист, можно заземлиться, посмотрев вокруг и назвав пять вещей, которые человек видит, пять вещей, которые он слышит, пять вещей, которые может осязать, потрогать и попробовать на вкус.

Выразить неприятные эмоции и не держать их в себе зачастую помогают экспрессивные техники, такие как побить подушку, покричать, побить боксерскую грушу, потрясти конечностями и так далее.

Адаптироваться к новой ситуации, по словам психолога, может помочь поиск ресурсов в подобных ситуациях в прошлом. «Например, если вам приходилось переживать ранее сильную тревогу или события, которые казались непереносимыми, но вы смогли с ними справиться, это может придать сил», — предложила Ковалевская.

Психолог также порекомендовала сохранять опору на настоящее и критическое мышление, чтобы не погружаться в негативное предсказание будущего: выписывать различные варианты событий на бумагу, чтобы взглянуть на них со стороны и оценить.

Также лучше ограничить количество входящей информации и время, выделенное на чтение новостей. Помимо различных техник, важно подумать, как вы можете себе помочь, что может дать вам ресурс. Это может быть какая-то мелочь, например, чашка вкусного чая, но то, что принесет удовольствие

Если справиться с тревогой самостоятельно не получается, подчеркнула специалист, лучше всего обратиться к психологу.

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