Специалист назвал простой способ определить будущую продолжительность жизни

Чтобы понять, сколько примерно осталось жить, врач предложил простой тест.

Физиотерапевт Келли Старет подсказал простой тест для определения в домашних условиях потенциального долголетия. Его метод приводит Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

По словам Старрет, проведенные исследования доказывают, что на будущую продолжительность жизни людей в возрасте от 51 до 80 лет прямо влияет здоровье опорно-двигательного аппарата. Он назвал простой способ проверить его состояние. Специалист предложил встать на полу и скрестить ноги, после чего не спеша опуститься вниз и сесть так, чтобы получилась поза турецкого султана. После этого, говорит физиотерапевт, следует вернуться в исходное положение.

Способность выполнить это упражнение является признаком того, что человек будет дольше оставаться в хорошей форме, поскольку у него небольшой риск получить тяжелую травму из-за падения.

Специалист отметил, что сидеть на полу по-турецки или на корточках полезно людям любого возраста, поскольку это упражнение помогает научиться лучше балансировать и приводит в тонус мышцы кора — глубокие мышцы живота. Он добавил, что вероятно именно благодаря привычке сидеть на полу жители Китая на 80-90 процентов реже испытывают артритные боли в бедре, чем европейцы.