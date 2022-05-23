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Специалист назвала идеальное время для завтрака

Новости. Общество
00:10, 24 Мая 2022
фото: © TOA HEFTIBA/UNSPLASH

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Врач-диетолог посоветовала завтракать через 40 минут после подъема.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда после пробуждения нужно завтракать. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на агентство «Москва 24».

По ее словам, завтракать стоит обязательно, поскольку именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. «Желательно, чтобы завтрак был не сразу после пробуждения, а, как правило, от 30 минут до часа после того. В среднем через 40 минут», — назвала Соломатина идеальное время для завтрака. При этом, добавила специалист, если чувство голода после подъема очень сильное, можно позавтракать сразу.

На завтрак Соломатина посоветовала есть цельнозерновые каши: овсянку, гречку или перловку — и белковую пищу. «В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать: допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый — омлет с овощами», — уточнила диетолог.

Каши можно также заменить на бутерброд из цельнозернового или ржаного хлеба с кусочком курицы или рыбы и овощами — сладким перцем или салатом, заключила эксперт.

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