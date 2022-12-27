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Специалист по терапии Минздрава РФ: Проводить праздники в дружбе с алкоголем категорически нельзя

Новости. Общество
18:40, 27 Декабря 2022
фото: © BearFotos / shutterstock

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрав России Оксана Драпкина рассказала, как провести новогодние праздники и не подорвать здоровье.

В паблике министерства здравоохранения Карелии опубликованы советы специалист по терапии Минздрава РФ Оксаны Драпкиной о том, как провести 9 дней новогодних праздников.

По словам внештатного специалиста Оксаны Драпкиной, 9 дней отдыха — настоящий подарок. Устроить один «ленивый» день, отоспаться, посмотреть фильмы, конечно, можно, но главное не залечь «в берлогу» на все праздничные дни.

Чтобы избежать чувства вины за прибавленные килограммы, укрепить здоровье, нужно придерживаться простых рекомендаций:

— Не переедайте в новогоднюю ночь. Без традиционных атрибутов праздника — оливье, селёдки под шубой, мандаринов — обойтись сложно, но самое главное — не терять чувство меры.
На столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов и овощей — яблок, апельсинов, мандаринов.

— Больше двигайтесь: сходите с семьей на прогулку, покатайтесь на коньках, на лыжах или ледянках, слепите с детьми снеговика.

— Если вы не любитель холодного воздуха и не хотите красных от мороза щечек, тогда можно заняться физической активностью дома или в спортивном зале, сходить в бассейн.

— Не следует допоздна смотреть телевизор или сидеть в телефоне. Полезнее — выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким;

— Праздники — время укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя, а особенно, когда приём спиртных напитков порой чередуется с поглощением жирной, жареной, солёной пищи в ночное время;

«Начните новый год здорово, проведите праздники с пользой для организма, радуйтесь времени, проведенному с родными, отдыхайте. Здоровье в ваших руках!» — посоветовала специалист по терапии Драпкина.

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