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Специалист озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Новости. Общество
19:30, 28 Сентября 2021
фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG

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Врач-инфекционист озвучил сроки окончания пандемии COVID-19.

Пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год, считают некоторые специалисты. Что мешает наступлению «переломного момента» в борьбе с заболеванием, объяснил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Георгий Викулов.

Возвращение к привычному образу жизни после пандемии COVID-19 станет возможным как минимум через год, такое мнение высказал в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, точнее определить сроки завершения пандемии можно будет только весной, после изучения мутаций коронавируса и показателей заболеваемости.

В интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов привел довод в пользу прогнозов, согласно которым циркуляция коронавируса в мире не завершится ранее, чем через год.

«Такие сроки называют потому, что до сих пор у огромного числа людей на планете нет иммунитета к инфекции. Особенно это видно в странах третьего мира. Такая ситуация поддерживает циркуляцию возбудителя болезни», — сказал он.

Предвестником окончания пандемии станет увеличение числа людей с иммунитетом к COVID-19 до 60% населения планеты, считает инфекционист.

«Часть людей должны переболеть, а большая часть — получить вакцину. Пока 60% населения планеты не будет иметь иммунитет к коронавирусной инфекции, о переломном моменте не приходится говорить. На сегодняшний день еще даже 30% населения планеты не имеет иммунитета», — отметил Георгий Викулов.

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