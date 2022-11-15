Специалист рассказала, какие продукты надо торопиться купить до Нового года

Эксперт Милашевская объяснила, рост цен на какие товары может обогнать инфляцию.

В основном цены на продукты в следующем году должны расти равномерно на уровне инфляции, однако возможны исключения, рассказала в интервью агентству «Прайм» специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Ее слова приводит РИА Новости.

В первую очередь ожидается серьезный рост цены на шампанское — в среднем на 41,4 процента в магазинах, заявила собеседница агентства. Также перед Новым годом обычно сильно дорожают праздничные деликатесы — икра, консервы, поэтому ими есть смысл запастись заранее, отметила эксперт.

Кроме того, в новом году ожидается рост цен на топливо и транспорт (на пять-десять процентов), а также на сигареты и вейпы, поскольку акциз на их продажу в 2023 году вырастет на четыре процента, добавила Милашевская.