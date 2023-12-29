Специалист рассказала россиянам, что нельзя делать после праздников

По мнению нутрициолога, после праздников нельзя резко возвращаться к диете и режиму.

Возвращаться к нормальному образу жизни после новогодних каникул нужно постепенно, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога Елену Башкирову.

«Резкие перепады в питании, режиме дня, физической активности становятся стрессом для организма, поэтому вместо отдыха и восстановления во время праздников мы получаем еще больший вред», — рассказала Башкирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, как бы человек ни провел Новый год и каникулы, сразу же возвращаться к нормальной жизни нельзя — следует подумать, какие привычки претерпели изменения во время праздников, и входить в привычный ритм постепенно.

«Не расставались с тазиком салата? Надо вспомнить о чистых интервалах — питаться три раза в день без перекусов. Это принесет больше пользы, чем жесткие ограничительные диеты. Грелись всю неделю на диване в обнимку с пледом? Увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а для начала утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты», — пояснила специалист.

Нутрициолог добавила, что это касается и тех, кто просыпался ближе к обеду — «по щелчку пальцев циркадные биоритмы не восстанавливаются», лучше всего начать вставать на час раньше, потом еще на час и так вернуться к ритму рабочих будней, пишет Радио Sputnik.