Специалист разрушила главный миф о пользе молока

Пастеризация уменьшает пользу молочной продукции, отметила специалист.

Содержащийся в пастеризованном молоке кальций не усваивается организмом. Об этом в разговоре со "Звездой" заявила нутрициолог Кристина Журавлева.

"Есть молоко из-под коровы деревенской, которая ходит на лужайке и кушает травку, ее подоили и попили молоко, в этом молоке есть кальций. Но при пастеризации кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая - не усваивается", - объяснила специалист.

То же самое, по словам Журавлевой, относится и к другим молочным продуктам, в частности, к творогу.

Кальция "в десять раз больше" в обычной петрушке, добавила нутрициолог. А чемпионами по содержанию этого полезного для организма элемента являются мак и кунжут.