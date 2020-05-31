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Специалисты мэрии Петрозаводска проверили торговые центры

Новости. Общество
16:06, 31 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Проверяющие смотрели, носят ли продавцы маски и висят ли информационные таблички в торговых центрах.

Специалисты Администрации совместно с представителями Министерства экономического развития и промышленности РК провели рейд по магазинам Петрозаводска. Объектами проверки стали торговые центры "Макси", "Лотос Плаза", "Сигма", "Весна" и гипермаркет "Леруа Мерлен", сообщили в пресс-службе мэрии города.

По поручению Ирины Мирошник сотрудники администрации ежедневно следят за соблюдением ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

В ходе рейда по магазинам инспектирующие проверили у продавцов наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, удостоверились в регулярной санитарной обработке помещений, ограничении числа посетителей, соблюдении "масочного режима", наличии информационных вывесок для покупателей.

Представителям торговых центров и продавцам павильонов даны разъяснения о требованиях распоряжения главы Республики Карелия, а также ответственности за их нарушение.

Проверки магазинов будут продолжены.

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