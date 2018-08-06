Специалисты нашли причину неприятного запаха на Ключевой

В районе Ключевой неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков. Это могло стать причиной неприятного запаха, на который жаловались жители Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, жители Петрозаводска несколько дней жаловались на неприятный запах в районе Ключевой. Выяснилось, что в районе неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков. В ходе рейда, который провели работники АО "ПКС-Водоканал" вместе со специалистами мэрии, крышки были установлены.

Кроме того, во время рейда была обнаружена течь из канализационных коллекторов на территории бывшего завода "Авангард".

"В настоящее время с собственником этих канализационных сетей ведут работу специалисты надзорных органов", - сообщила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Ранее в течение нескольких дней жители Ключевой жаловались на неприятный запах на улице. Как отметил технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Остапчук, в настоящее время сообщения о наличии запаха от жителей района не поступают.