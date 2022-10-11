Специалисты назвали вакансии в Петрозаводске с зарплатой от 100 тысяч рублей

Несколько предложений в столице Карелии вошли в число наиболее высокооплачиваемых в России для городов с населением меньше полумиллиона человек.

В сервисе по поиску работы SuperJob проанализировали 23 тысячи вакансий в городах с численностью населения до полумиллиона человек и отобрали самый высокооплачиваемые предложения октября в каждом регионе.

Больше всего в Петрозаводске готовы платить руководителю направления по изготовлению емкостного оборудования для АЭС — до 135 тысяч рублей в месяц. Кроме того, соискателю предоставляется много бонусов в виде медицинского страхования, компенсация аренды жилья, проезда к работе и прочего. От потенциального руководителя, в свою очередь, требуется опыт работы от 3 лет в машиностроении и высшее техническое образование.

Немного меньше в столице Карелии готовы платить руководителю по эффективности бизнеса магазина — от 110 тысяч рублей. Специалист требуется в магазин французской компании-ритейлера, специализирующегося на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.

Заведующему аптекой в Петрозаводске обещают платить 100 рублей в месяц. Кроме того, от 90 тысяч рублей может получать территориальный менеджер в крупной сети магазинов, от 80 тысяч — инженер-конструктор в НИИ.