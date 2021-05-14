Специалисты оценили вред от микроволновок

Согласно исследованию, опасность микроволновых печей сильно преувеличена.

Опасность излучения, исходящего из обычной микроволной печи, не доказана. К такому выводу пришли эксперты Роскачества совместно с британской потребительской организацией «Which?» (исследование есть в распоряжении Ленты.ру).

По мнению британских специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, чем у еды, сделанной на плите. Многие витамины и микроэлементы сохраняются. Также эксперты оценили вред от излучений. В СВЧ-печи нет никакой радиации, вместо нее — обычные электромагнитные волны, которые сравнимы с частотами мобильной связи, отмечается в исследовании.

Такие волны проходят насквозь и гаснут, а не накапливаются в продукте и не меняют структуру еды, подчеркнули в Роскачестве. Однако вокруг работающей микроволновки может быть повышенное электромагнитное излучение, поэтому важно выключать прибор из розетки. Эксперты также выяснили, что нет никакой связи между использованием микроволновки и повышенным риском рака.

Кроме того, в исследовании говорится, что разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасно. В пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения. Тара должна иметь специальную маркировку — пиктограмму микроволновой печи.