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Карельские энергетики помогли старшеклассникам с выбором профессии

Новости. Общество
11:13, 05 Марта 2020
фото: © ПАО "ТГК-1"
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Специалисты по подбору персонала филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" провели деловую игру для десятиклассников.

В деловой игре присутствовали элементы тренинга "Биржа труда".

Мероприятие прошло в Петровском дворце и собрало учащихся школ Петрозаводска.

Школьники получили рекомендации о дальнейшем совершенствовании профессиональных и коммуникационных навыков, а также информацию об алгоритме приема на работу и доступных вакансиях.

"Участие в деловой игре стало продолжением нашей работы по привлечению в компанию высокопрофессиональных кадров. Мы проводим социализацию, развиваем деловые качества соискателей со школьной скамьи и студенчества, – отмечает директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. – Большое внимание мы уделяем вопросам успешного прохождения собеседования, для этого мы запустили специальный мастер-класс, который состоит из теоретической части и практического тренинга. Таким образом компания помогает молодежи выбрать профессию и определиться с местом будущей работы".

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