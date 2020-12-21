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Специалисты центра медицины катастроф спасли более 300 человек в 2020 году в Карелии

Новости. Общество
11:10, 22 Декабря 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о результатах работы центра медицины катастроф.

С начала этого года специалисты территориального центра медицины катастроф республики совершили 206 вылетов. В этот период была оказана помощь 358 пациентам, в том числе 55 детям. На мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации из федерального бюджета было направлено 125 млн рублей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков в соцсети.

Пациенты были доставлены в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, Детскую республиканскую больницу, Республиканский перинатальный центр, Республиканскую инфекционную больницу, а также в федеральные медицинские центры за пределами Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

По информации Охлопокова, на полёты санавиации в 2021 году за счет средств федерального бюджета предусмотрены 129,5 млн рублей.

Ранее власти Карелии сообщали, что пандемия не мешает жителям получать высокотехнологичную медпомощь

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