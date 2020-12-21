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Власти Карелии считают, что пандемия не мешает жителям получать высокотехнологичную медпомощь

Новости. Общество
07:15, 22 Декабря 2020
фото: Минздрав Республики Карелия / ВК
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Жители республики имеют доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, несмотря на пандемию коронавируса, считают в карельском Минздраве.

По данным на 21 декабря, высокотехнологичную медицинскую помощь получили 5 546 жителей Карелии, заявляют в Минздраве. 

В условиях федеральных специализированных медучреждений за пределами Карелии такая медпомощь оказана 2 856 пациентам. Почти столько же пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, Детской республиканской больнице, Республиканском перинатальном центре, ООО "Офтальмологический центр Карелии" – 2 827человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых, сложных и уникальных методов лечения. В Республиканской больнице имени В.А. Баранова жителям Карелии доступна такая медпомощь по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, гематология, гинекология, эндокринология, гастроэнтерология; в Детской республиканской больнице – по профилям: эндокринология, педиатрия, ревматология; в Республиканском перинатальном центре – по профилям: акушерство и гинекология; в ООО "Офтальмологический центр Карелии" - по профилю офтальмология.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса.

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