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Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

Новости. Общество
15:19, 16 Ноября 2020
фото: © Максим Туманов/ТАСС, архив
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В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения Карелии.

В соответствии c документом, до особого распоряжения приостановлено проведение профилактических осмотров взрослого населения, включая диспансеризацию. Разрешено проводить только медицинские осмотры по направлению призывных комиссий, медико-социальные экспертизы, обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования, освидетельствования) работников.

Ограничено до особого распоряжения оказание плановой первичной медико-санитарной, в том числе специализированной, медицинской помощи. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение ситуации,  представляет угрозу жизни и здоровью. Это касается и пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострением хронических заболеваний. Тот, кто сейчас находится в дневном стационаре, сможет завершить курс лечения.

Ограничена и плановая госпитализация в стационары. Попасть в больницы смогут лишь пациенты с заболеваниями, при которых неоказание помощи может стоить человеку жизни.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи. Это было сделано для того, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов.

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Комментарии

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однозначно
2020-11-16 15:36:39
Хде балетмейстер поташев. Почему не нагнетает социальную напряженность в обществе ? Хде реут, слабунова, рогалевич, пет еляева и прочие, которые только языками и в протестанутых футболках с плакатиками ? А нет их. И не будет.
Сергей
2020-11-16 15:41:09
однозначно ,
самоизолировались напрочь , а может госпитализировались , вакцинировались , утилизировались......?
Сергей
2020-11-16 15:29:01
Приплыли . Сначала вогнали народ в стрессовое состояние , загнав в самоизоляцию . обострили у стариков все болезни , а теперь кинулись в " кусты" , приостановили их лечение , обрекли их на вымирание , в своих домах и квартирах ..
Гость
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