Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения Карелии.

В соответствии c документом, до особого распоряжения приостановлено проведение профилактических осмотров взрослого населения, включая диспансеризацию. Разрешено проводить только медицинские осмотры по направлению призывных комиссий, медико-социальные экспертизы, обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования, освидетельствования) работников.

Ограничено до особого распоряжения оказание плановой первичной медико-санитарной, в том числе специализированной, медицинской помощи. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение ситуации, представляет угрозу жизни и здоровью. Это касается и пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострением хронических заболеваний. Тот, кто сейчас находится в дневном стационаре, сможет завершить курс лечения.

Ограничена и плановая госпитализация в стационары. Попасть в больницы смогут лишь пациенты с заболеваниями, при которых неоказание помощи может стоить человеку жизни.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи. Это было сделано для того, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов.