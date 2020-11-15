В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"В настоящее время мы прекратили плановую помощь в поликлиниках Петрозаводска, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов. Все это делается для того, чтобы не было коллапса в системе здравоохранения. При этом плановая помощь во всех больницах, а также в поликлиниках в районах проводится в обычном режиме", - пояснил министр здравоохранения Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончался от коронавируса и 268 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 10609 человек. Выздоровел 5171 пациент. Умерли 72 пациента.