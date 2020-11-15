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В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Новости. Общество
14:03, 16 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"В настоящее время мы прекратили плановую помощь в поликлиниках Петрозаводска, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов. Все это делается для того, чтобы не было коллапса в системе здравоохранения. При этом плановая помощь во всех больницах, а также в поликлиниках в районах проводится в обычном режиме", - пояснил министр здравоохранения Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончался от коронавируса и 268 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 10609 человек. Выздоровел 5171 пациент. Умерли 72 пациента.

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Комментарии

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sergo
2020-11-16 15:46:25
Что-то поздно сообщают.
Я уже две недели назад не смог ни к терапевту, ни к гастроэнтерологу, ни к кардиологу попасть.
В регистратуре сказали, что записи нет и в этом году не будет. И все врачи на фронте (в ковидных бригадах то есть).
AJIEK3
2020-11-16 15:23:44
Сергей
2020-11-16 15:19:21
Плановой помощи давно уже нет . её прикончили чинуши . есть только платная для тех кто может платить . Остальным короновирус и пневмония " в помощь".
Leopol'd
2020-11-16 15:07:09
Мдя... А что будет, если и правда эпидемия какая-то придёт?! Введут армию и комендантский час, чем и ограничится медицина?
Раньше пандемией ВОЗ называл болезнь, поразившую 5%, с распределением по миру. Теперь срочно исправили поеятие. 0.5-1% хватило, чтобы остановить экономику всего мира.
David
2020-11-16 14:19:31
Похоже в мире бушует доселе не известный вирус вызывающий тотальную деменцию, а уж потом проявляется в виде насморка.
zanoza
2020-11-16 14:17:13
Ну вот, началось! Запасаемся народными средствами и лечимся сами, в медицинской услуге поликлиник нам отказано.
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