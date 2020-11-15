Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 268 человек. Из этого числа заболевших – 211 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 256 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кеми– 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Беломорском районе –7 человек (Беломорск – 3, поселок Вирандозеро – 1, село Нюхча – 1, поселок Летнереченский – 1, поселок Пушной -1).

В результате общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек.

Выздоровел за время пандемии 5171пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 58 человек: в Петрозаводске – 30, в Кондопожском районе – 9, в Костомукше – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Пудожском районе – 14, в Сортавальском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

За минувшие 24 часа коронавирус унес еще две жизни, общее числосмертей достигло 72.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1626,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1312,3 случая, по Северо-Западу – 1629,4.