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Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268

Новости. Общество
08:57, 16 Ноября 2020
фото: pixabay
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 268 человек. Из этого числа заболевших – 211 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 256 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кеми– 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Беломорском районе –7 человек (Беломорск – 3, поселок Вирандозеро – 1, село Нюхча – 1, поселок Летнереченский – 1, поселок Пушной -1).

В результате общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек.

Выздоровел за время пандемии 5171пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 58 человек: в Петрозаводске – 30, в Кондопожском районе – 9, в Костомукше – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Пудожском районе – 14, в Сортавальском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

За минувшие 24 часа коронавирус унес еще две жизни, общее числосмертей достигло 72.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1626,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1312,3 случая, по Северо-Западу – 1629,4.

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Комментарии

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Zim
2020-11-16 12:02:11
Если результаты тестов готовы только Чернз 10 дней, а многие вообще не обращаются к врачам, то какое отношение эти цифры имеют к реальности?
Может стоит так и писать: «выявлены», а не «заразились»?
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