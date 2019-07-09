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Новости. Происшествия
10:06, 09 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Специалисты выясняют причины протечки в центре региональной гимнастики в Петрозаводске

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Причиной протечки воды в здание Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске стал открытый клапан дренажной системы, сообщает мэрия.

"Причину технологического сбоя выяснят специалисты. Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города и компании-застройщика ведет проверку по факту подтопления дождевой водой здания Регионального центра спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, протечка воды произошла из-за открытого клапана дренажной системы. Ранее в период ливневых дождей проблем с дренажной системой не возникало. Сейчас последствия протечки полностью устранены.

Отмечается, что центр спортивной гимнастики работает в нормальном режиме, спортивное оборудование не пострадало.

 

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Комментарии

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кир
2019-07-09 12:15:35
Может, что-то в консерватории подправить.(с)
pupsik
2019-07-09 12:11:26
Странно, обычно дренажи делают, чтобы фундамент или сети защитить от грунтовых вод. А тут в здании что за дренажная система такая? Вряд ли система водоотвода с кровли проходит внутри здания, что там какой то клапан был открыт и только сейчас протекло. Раньше ведь не было такого, а дожди были. Мутят?
shishk
2019-07-09 11:28:33
Написан бред несусветный. Сама по себе причина и ее формулировка: открытый дренажный клапан-полная ересь.
Неравнодушный
2019-07-09 11:24:50
Выглядит красиво, но не подходит для холодных северных территорий, населённых особенными людьми.
zanoza
2019-07-09 11:13:23
"Работники спортивного зала, где тренируются гимнасты, утверждают, что подобные ЧП происходят там не первый раз. Сотрудники объекта беспокоятся, что вода может испортить дорогостоящее спортивное оборудование." А эта "комиссия" утверждает, что проблем раньше не было! Не в клапане тут дело, а скорее всего в строительных дефектах, но признать это не хотят!
zanoza
2019-07-09 10:33:58
Кто же открыл этот клапан во время ливня?
Роман
2019-07-09 11:01:03
Наверно американские шпионы борются с нашими спортивными достижениями, то мельдоний подсыпят, то спортивный комплекс затопят :)
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