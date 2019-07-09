Специалисты выясняют причины протечки в центре региональной гимнастики в Петрозаводске

Причиной протечки воды в здание Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске стал открытый клапан дренажной системы, сообщает мэрия.

"Причину технологического сбоя выяснят специалисты. Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города и компании-застройщика ведет проверку по факту подтопления дождевой водой здания Регионального центра спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, протечка воды произошла из-за открытого клапана дренажной системы. Ранее в период ливневых дождей проблем с дренажной системой не возникало. Сейчас последствия протечки полностью устранены.

Отмечается, что центр спортивной гимнастики работает в нормальном режиме, спортивное оборудование не пострадало.