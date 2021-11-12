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Специальная квартира для молодых инвалидов открылась в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 09 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Тренировочную квартиру для молодых людей с инвалидностью открыли на базе петрозаводского подразделения Комплексного центра социального обслуживания Карелии.

«Новый дом» для инвалидов появился на улице Торнева. Специальная квартира для молодых людей с проблемами в здоровье открылась на базе Петрозаводского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения республики в рамках проекта «Я могу, умею, буду!». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В квартире есть широкая просторная светлая кухня со всей необходимой кухонной утварью и бытовой техникой, санитарно-гигиеническая комната, обустроенная с учетом индивидуальных особенностей маломобильных получателей социальных услуг, две уютные комнаты-спальни с мягкой мебелью, а также просторный холл-прихожая.  Важно, что квартира переоборудована с устройством входной зоны с электрическим подъемником.

Проект «Я могу, умею, буду!» Карельской региональной общественной организации социальной помощи «Берегиня», разработанный совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения, стал победителем конкурсного отбора в рамках программы «Доступная среда» Минсоцзащиты республики в 2021 году.  Целью проекта является реализация модели сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью, направленной на развитие их самостоятельности, приобретение опыта и навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе.

В ходе реализации проекта специалисты Центра регулярно проводили с подопечными на базе Петрозаводского отделения социальной реабилитации № 2 и центра социально-трудовой реабилитации «Гармония» занятия по формированию навыков самообслуживания, коммуникации и подготовки к самостоятельному проживанию вне родительской семьи.

В проекте принимали участие 15 человек из числа дееспособных людей с инвалидностью, имеющих легкие ментальные нарушения, речевые нарушения и нарушения опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 18 лет. К участию в проекте было привлечено 30 добровольцев.

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