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Новости. Общество
11:03, 24 Апреля 2018

Комиссия подтвердила готовность объектов ТГК-1 в Карелии к весенним половодьям

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Паводковая комиссия филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" подтвердила готовность объектов компании к прохождению весеннего половодья.

В состав комиссии вошли представители эксплуатационных и технических служб, а также специалисты филиала, обеспечивающие промышленную безопасность гидротехнического оборудования.

– На станциях реализуется комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод. Специалисты поверили состояние гидротехнических и водосбросных сооружений, затворов холостых водосбросов, приборов системы гидроизмерений и подъездных путей ко всем объектам, – отмечает главный инженер филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин. – К настоящему времени на всех ГЭС компании в республике проведены предпаводковые тренировки оперативного персонала.

Энергетики следят за водной обстановкой в режиме онлайн, контролируют состояние оборудования. Организовано круглосуточное дежурство диспетчеров службы энергетических режимов.

Особое внимание в период паводка уделяется взаимодействию и обмену информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Карелия, а также администрациями районов для оперативного информирования жителей.

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