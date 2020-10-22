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Спецназовцы УФСИН Карелии сварили лохикейтто (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:44, 23 Октября 2020
фото: © кадр из видео/УФСИН России по Республике Карелия
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Сотрудники УФСИН решили создать кулинарную книгу любимых блюд бойцов, сообщили в карельском ведомстве.

Сотрудники УФСИН Карелии присоединились к всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги любимых блюд бойцов спецназа, организованной в рамках празднования 30-летия со дня образования органов ФСИН.

"Проще и вкуснее супа вы просто не найдете! Суп "Лохикейтто", это палочка -выручалочка в повседневные дни. Готовится он всего лишь из нескольких ингредиентов, но получается очень вкусным и питательным. Ингредиенты: форель (лосось), картофель, лук, сливочное масло, сливки, соль и специи. Для книги любимых блюд бойцов спецназа этот суп мы приготовили на костре в полевых условиях", - отметил начальник отдела специального назначения "Гранит" УФСИН по Карелии Олег Смирнов.

Пошаговый процесс приготовления национального блюда сняли на видео и направили для размещения в электронную книгу любимых рецептов бойцов спецназа. 

Напомним, что лохикейтто относится к кухне русского севера. Lohikeitto - карельское и финское блюдо. Это наваристый сливочно-рыбный суп, совсем не похож на традиционную русскую уху. Он нежный, совсем не пахнет рыбой и буквально тает во рту. 

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