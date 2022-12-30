Спецоперация, выборы главы Карелии, приговоры чиновникам: «Столица на Онего» назвала события года

«Столица на Онего» предлагает вспомнить важные события в политике, общественной и культурной жизни уходящего года.
«Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем…». Песня Семена Слепакова, впервые прозвучавшая в конце 2018 года, сегодня уже не вызывает и тени улыбки. Вспомним, на какие же события оказался богат тяжелейший 2022 год.
Итак, топ-5 событий года: специальная военная операция и частичная мобилизация, выборы главы Карелии, приговоры экс-главе Минтранса республики Кайдалову и бывшему спикеру Петросовета Боднарчуку, наводнения в регионе и борьба жителей Петрозаводска с вырубками на «Кургане».
Подробнее о главных событиях года читайте в материале «Главные события: чем запомнился 2022 год».
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