Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов поддержал Карелию в переходе на новую систему обращения с ТКО

В Москве 16 июля Артур Парфенчиков встретился со специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым и обсудил вопросы реформирования системы обращения с ТКО в Карелии.

Темой беседы стали вопросы реформирования системы обращения с ТКО в Карелии, а также информация о работе регионального оператора.

Артур Парфенчиков доложил о ходе реформирования системы обращения с ТКО в регионе. Карелия была в числе первых регионов РФ, начавших в 2018 году "мусорную" реформу. В течение 2017 года перед стартом конкурса по отбору регионального оператора правительство республики рассмотрело не один десяток предложений от различных компаний из других субъектов России, предлагавших себя в качестве регоператора. Однако ни одна из участвовавших в переговорах компаний заявку на конкурс не подала, т.к. в планах претендентов значилось значительное повышение тарифа. Нашим же принципиальным условием было сохранение тарифа на уровне 2016 года.

По итогам конкурсного отбора статус регионального оператора был присвоен ООО "Автоспецтранс" – единственной компании, подавшей заявку. Законность процедуры проведения конкурса была подтверждена карельским УФАС.

"Сегодня ООО "Автоспецтранс" полностью подконтрольно правительству Карелии, что позволяет сохранить управляемость и минимизировать риски в сфере обращения с ТКО в регионе. Компания учреждена Корпорацией развития Карелии, собственником которой, в свою очередь, является Минимущества РК, – пояснил Артур Парфенчиков. – За прошедший год была выстроена системная работа: в сфере обращения с ТКО задействованы более тысячи человек; с 300 до 400 увеличилось количество населенных пунктов, охваченных планово-регулярной системой вывоза ТКО, ликвидированы 12 несанкционированных свалок. При этом удалось не повышать тариф – как и прежде, в Карелии он один из самых низких на Северо-Западе (538,03 рублей за куб м). Общий оборот средств ООО «Автоспецтранс» за данный период не превышает 9 млрд рублей (а не 29 млрд, как было заявлено). Важным условием являлась и преемственность работы – было продолжено сотрудничество с прежними подрядчиками, что позволило сохранить рабочие места и избежать сбоев в работе по вывозу мусора".



Глава Карелии подчеркнул, что на переходный период выбор данной компании позволил правительству республики не только контролировать тариф, но и взвешенно и объективно подойти к утверждению новой территориальной схемы обращения с отходами. В качестве источника финансирования новой схемы рассматривается привлечение средств частных инвесторов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Возврат вложенных инвестиций будет обеспечен за счет реализации извлеченных при переработке мусора полезных фракций, а также произведенных материалов. Для этого рассматривается возможность использовать энергетические установки партнеров из Финляндии, позволяющие получать из мусора газ и биогрунт и сохранить экологию

Сергей Иванов одобрил планы по утверждению новой территориальной схемы в Карелии и, в случае успешной реализации новых инициатив, предложил выступить в качестве пилотного региона, который предложит универсальную модель, ориентированную на малую плотностью населения и, как следствие, небольшие объемы вырабатываемого мусора и растянутую инфраструктуру.