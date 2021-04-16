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Спецтехнику и спасателей из разных стран направят в центр Петрозаводска

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11:18, 17 Апреля 2021
фото: МЧС по РК
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Международные соревнования газодымозащитников состоятся 29 апреля в Петрозаводске на площади Кирова.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В соревнованиях принимут участие профессионалы, аттестованные для проведения работ по тушению пожаров и ликвидацию последствий аварий в среде, непригодной для дыхания.

Пожарные в полной боевой экипировке, вес которой составляет более 20-ти килограммов, и в аппаратах защиты органов дыхания будут соревноваться в силе и выносливости, преодолевая комбинированную полосу препятствий.

Отбор участников, которые будут представлять Карелию, прошел накануне на базе Учебного пункта МЧС в Петрозаводске. На международных соревнованиях выступят команды трех пожарно-спасательных отрядов.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-17 11:50:39
Навальнята снова в шоке. Не дают место фонариками небо подсветить. Приходится с балкона. Как агрекалчнутая ермолина :)
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