Спикер Госдумы потребовал увольнения руководителей бюджетных учреждений, критикующих российскую армию

Вячеслав Володин пообещал спросить с министров за кадровые решения.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин потребовал снятия с должностей тех руководителей бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения, которые выступают с обвинительными высказываниями в адрес российских военнослужащих. Об этом председатель нижней палаты российского парламента написал в своем Telegram-канале.

«Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», – пообещал Володин.