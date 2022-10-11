Спикер Госдумы заявил о сроках окончания мобилизации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подтвердил слова президента Владимира Путина об окончании мобилизации.

Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы она (мобилизация – Прим. ред.) прошла в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными актами. Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение Президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей», - пишет Володин.

Ранее президент России сообщил, когда может закончиться частичная мобилизация.