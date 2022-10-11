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Путин назвал сроки окончания мобилизации

Новости. Общество
16:20, 14 Октября 2022
фото: Президент России Владимир Путин во время стратегических командно-штабных учений Российской армии «Центр-2015» (Фото: Коммерсантъ)

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Президент России сообщил, когда может закончиться частичная мобилизация.

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Об этом пишут РИА Новости.

Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — сказал Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.

Говоря о роли Германии в урегулировании ситуации на Украине, Путин отметил, что Берлин, судя по всему, во главу угла поставил союзнические обязательства перед партнерами по ЕС, а не национальные интересы.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл и продолжает играть заметную роль, продолжил Путин. Турецкий лидер лично участвовал в обменах военнопленными, а также содействовал заключению зерновой сделки.

Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — сказал президент Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров «двадцатки» пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.

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