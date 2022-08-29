Спикер парламента Карелии инициировал новые льготы участникам спецоперации на Украине

Парламент Карелии приступил к работе над законодательной инициативой, согласно которой участники специальной военной операции на Украине должны получить право на бесплатные земельные участки.

Необходимые изменения предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах» и Земельный кодекс. Законопроект подготовили председатель парламента Элиссан Шандалович и вице-спикер Ольга Шмаеник.

«В силу большой стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года является неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий или инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки. Предлагаемые в Земельный кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона „О ветеранах“ изменения позволят всем ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий улучшить свои жилищные условия путем получения в безвозмездное пользование земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства с последующим приобретением таких земельных участков в собственность бесплатно», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.