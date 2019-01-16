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Новости. Общество
10:45, 16 Января 2019
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Спикер парламента Карелии придумал, как мотивировать людей на покупку газобалонных авто

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шанадалович высказался за отмену или снижение размера транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на природном газе.

Об этом говорится в проекте обращения парламента к министру энегетики РФ, которое подготовил карельский спикер.

"Считаем, что необходимо повышать интерес потребителей к газобаллонным автомобилям, активней разъяснять их технические и экономические преимущества и, наконец, через систему различных льгот и преференций, мотивировать к приобретению такого транспорта и граждан, и государственные структуры. Одной из таких мер, на наш взгляд, может быть освобождение от уплаты, либо существенное снижение ставок транспортного налога для налогоплательщиков в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива", - говорится в проекте обращения.

Что еще предложил спикер, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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