Спикер парламента Карелии придумал, как мотивировать людей на покупку газобалонных авто

Председатель парламента Карелии Элиссан Шанадалович высказался за отмену или снижение размера транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на природном газе.

Об этом говорится в проекте обращения парламента к министру энегетики РФ, которое подготовил карельский спикер.

"Считаем, что необходимо повышать интерес потребителей к газобаллонным автомобилям, активней разъяснять их технические и экономические преимущества и, наконец, через систему различных льгот и преференций, мотивировать к приобретению такого транспорта и граждан, и государственные структуры. Одной из таких мер, на наш взгляд, может быть освобождение от уплаты, либо существенное снижение ставок транспортного налога для налогоплательщиков в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива", - говорится в проекте обращения.

Что еще предложил спикер, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".