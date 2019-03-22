Спикер парламента Карелии прокомментировал законы о поддержке предпринимателей

Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли законы, предполагающие расширение мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В интервью журналистам спикер парламента Элиссан Шандалович отметил важность развития предпринимательства в экономике республики.

"Сегодня мы поддержали очень важное направление – расширение мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Если приводить примеры, то сегодня в Республике Карелия в структуре промышленности малое и среднее предпринимательство составляет 26 процентов, в прошлом году - 20 процентов. При этом мы прекрасно понимаем, что для сбалансированного развития экономики и придания ей устойчивости эти цифры должны быть выше. В 2018 году в своем послании Федеральному собранию президент России ставил задачу довести данные показатели до 40 процентов", - сказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Спикер отметил, что в республике уже реализован целый ряд мер господдержки малого и среднего предпринимательства. В частности, в агропромышленном комплексе 132 субъекта предпринимательства уже воспользовались этой мерой, появились новые фермы и хозяйства. Как подчеркнул Шандалович, это помогает развиваться экономике Карелии, идет наполнение бюджета, создаются новые рабочие места.

Также парламентарий прокомментировал нововведения в области государственной поддержки предпринимательства.

"Сегодня мы приняли законопроект, который позволит получить меры поддержки новым направлениям бизнеса - это производство пищевых продуктов, мебели и текстиля, камнеобработка. Для Карелии данные направления деятельности очень актуальны. Полученные средства можно будет направить на развитие своего производства и компенсацию части затрат на приобретение оборудования", - сказал он.

Аналогичные меры предусмотрены в туристической сфере. Предпринимателям частично будут возмещаться расходы на покупку снегоходов, квадроциклов, а также на строительство плавучих домов.

Шандалович также сообщил, что малому и среднему бизнесу будут частично возмещены расходы на технологическое присоединение к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения. До настоящего времени затраты компенсировались лишь в части подключения к электрическим сетям.

Всего на поддержку предпринимательства в бюджете Карелии в 2019 году предусмотрено 127 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году.