Спикер парламента Карелии участвует в конференции «Арктика-2023» (ВИДЕО)

Международная конференция «Арктика-2023» проходит в Москве на базе Торгово-промышленной палаты России.

«Наша страна всегда уделяла и уделяет большое внимание арктическим регионам. Сегодня в связи с новыми вызовами тема устойчивого развития Арктической зоны страны приобретает особое значение», — написал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович во «ВКонтакте».

Он отметил, что вместе с представителями федеральных органов власти, регионов, деловых кругов и экспертами на конференции будут обсуждаться актуальные вопросы развития и освоения арктических территорий.

Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, спикер карельского парламента выступит на мероприятии с докладом на тему «Создание условий для социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Карелия, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации».



Фото: Минтранс Республики Карелия

По словам Элиссана Шандаловича, Карелию на форуме также представляют Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Юрьевич Щебекин и научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН Мария Александровна Питухина.