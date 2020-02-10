Спикер Петросовета предложил сделать Знамя Победы официальным символом государства

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук предложил присвоить Знамени Победы конституционный статус официального символа государства.

Секретарь Петрозаводского местного отделения партии "Единой России" Геннадий Боднарчук выступил с инициативой о внесении изменения в статью 70 Конституции, предусматривающего включение Знамя Победы в перечень официальных государственных символов Российской Федерации.

"В 2020 году наша страна будет отмечать 75 годовщину победы в Великой Отечественной войне. В чем смысл и значение этой даты для каждого из нас? Ответ прост: без победы над нацизмом мы навсегда потеряли бы право на собственное государство и возможность свободно жить на своей земле. Но сегодня мы видим непрекращающиеся попытки пересмотреть итоги второй мировой войны, цель которых одна: заставить Россию каяться и платить за чужие грехи и преступления. Мы должны защитить наследие великой Победы, и процесс конституционной реформы предоставляет для этого уникальную возможность", - цитирует сайт регионального отделения партии "Единая Россия" Геннадия Боднарчука.

С целью сохранения исторической правды о Победе, защиты национального суверенитета, обеспечения преемственности поколений и увековечивания памяти подвига народа-победителя, Боднарчук предлагает придать Замени Победы, имеющему на сегодня статус символа победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, высокий статус государственного символа.

«Согласно предлагаемой мной поправке, необходимо внести Знамя Победы в перечень государственных символов 70 статьи Конституции в качестве государственного символа наряду с гимном, флагом и гербом. Данное решение позволит на конституционном уровне закрепить право нашей страны на собственное историческое наследие, ставшее основой ее сегодняшней государственности, а также послужит препятствием для дальнейших попыток пересмотра итогов второй мировой войны с целью разрушения суверенитета и целостности нашей страны», - пояснил Геннадий Боднарчук.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отметил необходимость внесения изменений в Конституцию. На сегодняшний день сбор предложений для составления блока поправок в основной закон страны продолжается.