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Спикер Петросовета предложил сделать Знамя Победы официальным символом государства

Новости. Общество
08:30, 11 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук предложил присвоить Знамени Победы конституционный статус официального символа государства.

Секретарь Петрозаводского местного отделения партии "Единой России" Геннадий Боднарчук  выступил с инициативой о внесении изменения в статью 70 Конституции, предусматривающего включение Знамя Победы в перечень официальных государственных символов Российской Федерации.

"В 2020 году наша страна будет отмечать 75 годовщину победы в Великой Отечественной войне. В чем смысл и значение этой даты для каждого из нас? Ответ прост: без победы над нацизмом мы навсегда потеряли бы право на собственное государство и возможность свободно жить на своей земле. Но сегодня мы видим непрекращающиеся попытки пересмотреть итоги второй мировой войны, цель которых одна: заставить Россию каяться и платить за чужие грехи и преступления. Мы должны защитить наследие великой Победы, и процесс конституционной реформы предоставляет для этого уникальную возможность", - цитирует сайт регионального отделения партии "Единая Россия" Геннадия Боднарчука.

С целью сохранения исторической правды о Победе, защиты национального суверенитета, обеспечения преемственности поколений и увековечивания памяти подвига народа-победителя, Боднарчук предлагает придать Замени Победы, имеющему на сегодня статус символа победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, высокий статус государственного символа.

«Согласно предлагаемой мной поправке, необходимо внести Знамя Победы в перечень государственных символов 70 статьи Конституции в качестве государственного символа наряду с гимном, флагом и гербом. Данное решение позволит на конституционном уровне закрепить право нашей страны на собственное историческое наследие, ставшее основой ее сегодняшней государственности, а также послужит препятствием для дальнейших попыток пересмотра итогов второй мировой войны с целью разрушения суверенитета и целостности нашей страны», - пояснил Геннадий Боднарчук.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отметил необходимость внесения изменений в Конституцию. На сегодняшний день сбор предложений для составления блока поправок в основной закон страны продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-02-11 10:56:05
Некто, а вы полагаете уже не покопались? Оглянитесь вокруг, вы не думаете, что теперь во власть только таких и берут?
некто
2020-02-11 11:07:30
Во власть . но не в следствие и др.органы , славу богу , пока .
некто
2020-02-11 10:40:56
На месте следственных и правоохранительных органов покопался бы в его прошлом . Назрела уже проблема очищения муниц. органов власти от всяких непонятных человеков .
Zim
2020-02-11 10:39:06
А Украина, Белоруссия, Казахстан и др., имеют к победе какое-то отношение? Или я что-то пропустил и теперь считается, что они не принимали в этом участия и знамя победы
исключительно самобытный символ России?
новый
2020-02-11 10:10:35
Каша на патриотических праздниках должна быть с мясом, а чай с сахаром. Всё остальное вторично.
Саныч
2020-02-11 09:28:53
Лизнул нехило.
amez
2020-02-11 09:18:14
Надо вообще вернуть государственный красный вместо полосатого
бюджет
2020-02-11 10:28:24
amez, кстати, под ним и Берлин покорили!
кир
2020-02-11 09:40:08
amez, интересная мысль. :)
бюджет
2020-02-11 09:02:21
«....наследие великой победы...» - это бесплатные квартиры, образование, медицина, ЖКХ 5% от дохода семьи, достойные пенсии и зарплаты для НАРОДА, а не чиновников и далее по списку. Вот чем надо патриотизм поднимать! Надо сделать первый патриотический шаг: запретить «золотые парашюты» и вторые пенсии чиновникам из местных бюджетов с благоволения местных депутатов, а на эти деньги закупить троллейбусы для народа.
насмешница
2020-02-11 09:34:54
бюджет,
и сразу сделать второй патриотический шаг: упразднить местное самоуправление нафиг. В целях экономии.
бюджет
2020-02-11 10:35:01
насмешница, нее. На местах надо коллективное самоуправление: ум хорошо, а два лучше. Но коллективное, в любом же дачном так? А вертикаль это самодержавие. Пример США, разве Трамп самодур? Там быстро на место ставят! Может и надо взять на заметку и устройство управления.
Zim
2020-02-11 10:22:16
насмешница, оставить только одного сказачно-великого?
насмешница
2020-02-11 10:38:46
Zim,
ну да. Царь, бояре, опричнина и холопы. Чего выдумывать?
Leopol'd
2020-02-11 08:49:22
Не, не засчитают прогиб!
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