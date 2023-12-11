Спикер Заксобрания Карелии рассказал о поворотном событии в истории России

«Главный документ страны определил вектор развития новой России на многие годы вперед», — Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Днем Конституции.

На своей странице в соцсети спикер парламента Элиссан Шандалович поздравил земляков с Днем Конституции России. Основному закону РФ сегодня, 12 декабря, исполнилось ровно 30 лет.

«Принятие Конституции в 1993 году всенародным голосованием стало поворотным событием в истории нашего государства и позволило России сохранить суверенитет, обеспечить защиту своей целостности и безопасности, — написал Элиссан Шандалович. — Главный документ страны определил вектор развития новой России на многие годы вперед, стал гарантом гражданских прав и свобод, сохранения богатейшего исторического и культурного наследия страны».

Спикер карельского парламента отметил, что в наше время День Конституции — символ сильной и независимой России, страны, у которой славное прошлое и великое будущее, и пожелал всем здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отчизны и Карелии.