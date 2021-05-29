Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и депутаты парламента приняли участие во всероссийском полумарафоне “ЗаБег.РФ”

Элиссан Шандалович преодолел дистанцию в 5 км, заняв первое место в своей возрастной группе.

“Сегодня от Камчатки до Калининграда совершают забег тысячи человек. Это отличный подарок и замечательный праздник для всех любителей спорта. Уверен, полумарафон станет ярким и запоминающимся событием, который поможет привлечь к спорту очень много людей ”, - сказал Элиссан Шандалович на открытии мероприятия.

Трасса забега проходила по историческому центру Петрозаводска. Спикер карельского парламента преодолел дистанцию в 5 км, заняв первое место в своей возрастной группе. Депутаты Анна Лопаткина и Валерий Шоттуев бежали без учета времени в рамках “Марша здоровья”. Тимур Зорянков и глава Карелии Артур Парфенчиков соревновались в скандинавской ходьбе.

“Dum curro - habito (с латинского - пока бегу - живу))! Это было здорово! Пробежаться прохладным утром в канун карельского лета - самое то. Молодцы все, кто не поленился и воскресным утром принял участие в #забегрф. Карелия поддержала всю страну - от Калининграда до Камчатки. Вместе мы - сила! Отдельный респект моему парламентскому коллеге Валерию Николаевичу Шоттуеву! Даст фору любому!” - написал спикер парламента на своей странице “ВКонтакте”.

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в пятый раз. Участникам на выбор предлагались дистанции 5, 10 или 21,1 км.