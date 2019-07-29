Список мер господдержки малого и среднего бизнеса может быть расширен

Парламент Карелии ожидает поступления поправок к принятому в первом чтении законопроекту о расширении перечня сфер малого и среднего бизнеса, имеющих право на получение государственный поддержки.

Внесение изменений планируется в статью 3 Закона Республики Карелия "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сферах образования и культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности, деятельности в области здравоохранения, сбора отходов, обработки и утилизация отходов, производства игр и игрушек, производства и проката кино и видеофильмов, а также в области исполнительских искусств.

Одновременно проект закона предусматривает предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части приобретения ледозаливочных машин, компенсации затрат на покупку туристических автобусов…

Какие еще предусмотрены меры поддержки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".