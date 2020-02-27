Сплошные проверки на трезвость пройдут в одном из районов Карелии

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут 29 февраля и 1 марта, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Прионежском районе инспекторы ДПС проверят водителей на трезвость.
Всех участников движения просят с пониманием отнестись к профилактическому мероприятию.
Такие проверки позволяют пресекать нарушения водителями, находящимися в состоянии опьянения, которые могут создавать угрозу безопасности дорожного движения.
Обо всех имеющихся фактах пьяного вождения граждан просят незамедлительно сообщать ближайшему автопатрулю или позвонить в полицию на единый номер – 102.
Ранее пьяный водитель устроил в центре Петрозаводска ДТП с грузовым фургоном.
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