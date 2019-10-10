Спор из-за оценки имущества ОАО "Кондопога" рассматривает Верховный суд страны

Дело об определении рыночной стоимости имущества ОАО "Кондопога" дошло до Верховного суда.

Карельская компания «Северная геологическая экспедиция» (СГЭ) продолжает тяжбу по определению стоимости активов ОАО "Кондопога". СГЭ является кредитором предприятия, которое с 2013 года проходит процедуры банкротства.

Ранее экс-глава Карелии Александр Худилайнен заявлял, что для оздоровления предприятия с долгами 12,5 млрд рублей в качестве инвестора выбран банк «Санкт–Петербург». Затем среди стратегических партнеров стало фигурировать петербургское ООО «Карелия Палп».

В 2016 году ОАО «Кондопога» признали банкротом. В числе кредиторов и залогодержателей числились два десятка предприятий.

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