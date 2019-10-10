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Новости. Экономика
14:52, 10 Октября 2019
фото: сайт ОАО "Кондопога"

Спор из-за оценки имущества ОАО "Кондопога" рассматривает Верховный суд страны

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Дело об определении рыночной стоимости имущества ОАО "Кондопога" дошло до Верховного суда.

Карельская компания «Северная геологическая экспедиция» (СГЭ) продолжает тяжбу по определению стоимости активов ОАО "Кондопога".  СГЭ является кредитором предприятия, которое с 2013 года проходит процедуры банкротства.

Ранее экс-глава Карелии Александр Худилайнен заявлял, что для оздоровления предприятия с долгами 12,5 млрд рублей в качестве инвестора выбран банк «Санкт–Петербург». Затем среди стратегических партнеров стало фигурировать петербургское ООО «Карелия Палп».

В 2016 году ОАО «Кондопога» признали банкротом. В числе кредиторов и залогодержателей числились два десятка предприятий.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-10 15:02:27
Вот и восстаёт "Карелия Палп" из пепла ,как птица Феникс" в ущерб другим кредиторам, и явно не без протекций сверху :)
Сеня
2019-10-10 15:21:33
zanoza, Если будут протекции сверху загнутся точно . К чему не прикоснутся руки и мысли наших чинушек загибается на корню .
zanoza
2019-10-10 15:54:11
Сеня, и такой поворот событий не исключается. Уж больно резко "Карелия Палп" стало приподниматься, вон и долю в "Кареллеспром" выкупило , и в ЦБК "Кондопога" стало крупнейшим кредитором. Не с проста всё это.
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